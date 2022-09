POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Lahnstein vom 02.-04.09.2022

Boppard ST Buchholz (ots) - Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Alle verletzten Fahrzeuginsassen der verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zur medizinischen Versorgung mittels RTW bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Vollsperrung der L 214 wurde gegen 23:45 Uhr aufgehoben. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz ...

mehr