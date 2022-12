Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Transporter kommt von Straße ab

Fahrer leicht verletzt (14.12.2022)

Furtwangen (ots)

Bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten hat ein Fahrer eines Transporters am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 500. Ein 23-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer kam auf der Fahrt von Freiburg nach Furtwangen, kurz vor dem Bereich "Kalte Herberge", nach links von der Straße ab. Der Transporter stürzte einen etwa drei Meter tiefen Hang hinunter, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen musste den Mann in eine Klinik bringen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

