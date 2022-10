Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221025-1: Polizei sucht flüchtige Unfallbeteiligte - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Unbekannte soll nach Verkehrsunfall davon gefahren sein

In Bergheim ist am Montagmittag (24. Oktober) die Fahrerin eines dunklen SUV geflüchtet, nachdem sie mit dem Ford einer 41-Jährigen kollidiert war. Die Polizei bittet die Autofahrerin sowie weitere Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Geschädigte mit ihrem Auto gegen 15 Uhr von einem Parkplatz auf die Kitschburgerstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Quadrath-Ichendorf gefahren sein. Auf der Gegenfahrspur sei ihr eine blonde Frau im Alter von 40 bis 50 Jahren mit ihrem SUV entgegengekommen. Auf Höhe der Hausnummer 14 soll es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen sein. Danach sei die Unbekannte in Richtung der Straße "Im Rauland" geflüchtet.

Alarmierte Polizisten stellten frische Unfallspuren am Ford der 44-Jährigen fest und nahmen den Unfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

