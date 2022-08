POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Taschendiebstahl Am Freitag, 26.08.2022, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr wurde einer 65-jährigen Emstekerin in einem Supermarkt an der Halener Straße in Emstek die Geldbörse samt Inhalt (ec-Karte etc.) aus der Handtasche gestohlen. Danach wurde mit der gestohlenen ec-Karte Geld vom Konto der Emstekerin abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter ...

