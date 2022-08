POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 26. bis 27.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 26.08.2022, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem E-Scooter den Geh-/Radweg an der Hagebuttenstraße in Goldenstedt Bahnhof in Richtung Ellenstedt, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Vechta ...

