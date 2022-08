Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Taschendiebstahl

Am Freitag, 26.08.2022, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr wurde einer 65-jährigen Emstekerin in einem Supermarkt an der Halener Straße in Emstek die Geldbörse samt Inhalt (ec-Karte etc.) aus der Handtasche gestohlen. Danach wurde mit der gestohlenen ec-Karte Geld vom Konto der Emstekerin abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens In der Zeit von Mittwoch, 24.08.2022, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.08.2022, 13:00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in eine an der Löninger Straße in Cloppenburg offen stehenden Garage und entwendeten dort ein Versicherungskennzeichens eines in der Garage stehenden Kleinkraftrades. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 26.08.2022, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt an der Soestenstraße in Cloppenburg eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, welche sich im Einkaufskorb einer 50-jährigen Cloppenburgerin befunden hat. Danach wurde versucht, mit der entwendeten Bankkarte, Geld vom Konto der Frau abzuheben, was dem Täter allerdings misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Garrel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 26.08.2022, um 19:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Garreler mit seinem PKW in Garrel die Sager Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde dem Garreler die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 27.08.2022, um 02:03 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Cloppenburger mit seinem Kraftfahrzeug in Cloppenburg die Cappelner Straße, obwohl dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Betroffene versuchte zunächst, sich fußläufig der Kontrolle zu entziehen, konnte aber gestellt werden. Die Atemalkoholkonzentration des Mannes lag bei 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

