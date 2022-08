POL-PDWO: Vermisstensuche - Einsatz des Polizeihubschraubers

Worms (ots) - Zu gleich 3 Bränden kam es in der gestrigen Nacht in Worms, die unmittelbar in Zusammenhang stehen dürften. Erstmals wurde gegen 02:25 Uhr über Notruf ein Brand in der Speyerer Straße gemeldet. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte in Brand gesetzter Sperrmüll vor einem dortigen Mehrfamilienhaus mit anschließender Unterstützung der Feuerwehr gelöscht werden. Kurz darauf gegen 02:55 Uhr wurde ...

