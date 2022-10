Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221024-4: Mutmaßlicher Einbrecher stahl Baustellenradio

Wesseling (ots)

Aufmerksamer Zeuge meldete Verdächtigen bei der Polizei

Am Sonntagvormittag haben Polizisten in Wesseling einen Mann (37) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in eine Baustelle eingedrungen zu sein und ein Baustellenradio sowie Werkzeuge entwendet zu haben.

Gegen 11 Uhr soll ein Taxifahrer an der Konrad-Adenauer-Straße einen Mann beobachtet haben, der sich durch einen Bauzaun Zugang zu einer Baustelle verschafft haben soll. Zunächst sei er davon ausgegangen, dass die Person lediglich einen trockenen Schlafplatz suche. Als der 37-Jährige jedoch wenig später mit einem Baustellenradio das Gebäude verließ, rief der Zeuge die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten den Mann am Bahnsteig der S-Bahnlinie 16. Bei dem 37-Jährigen fanden die Polizisten neben einem Baustellenradio diverse Werkzeuge in seinem Rucksack. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente bei sich, so dass die Beamten ihn vorläufig festnahmen und zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache nahmen. Ein Atemalkoholvortest ergab außerdem ein Ergebnis von mehr als 1,9 Promille. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 23 aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell