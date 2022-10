POL-HB: Nr.: 0644 --Drogendealer im Viertel gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Hemmstraße Zeit: 12.10.22, 18.30 Uhr bis 13.10.22, 8.20 Uhr Unbekannte warfen mehrere Schreiben mit Drohungen und rassistischen Beleidigungen in den Vorgarten einer Tagesmutter in Findorff. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Donnerstagmorgen bemerkte die Tagesmutter sechs Papierzettel in Postkartengröße auf dem Weg zu ihrer Haustür und in Gebüschen vor ihrem Haus in ...

