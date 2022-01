Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung unter Jugendlichen eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern kam es am Donnerstagnachmittag in Kahla. Wie ein Zeuge mitteilte, wurde auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Bahnhof. Aufgrund der körperlichen Konfrontation wurde der 17-Jährige leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung allerdings ab. Durch den Geschädigten konnte der 19-jährige Täter namentlich bekannt gemacht werden.

