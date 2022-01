Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkästen "entleert"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Langfinger haben am Grünstedter Platz in Hermsdorf zugeschlagen, wie am Donnerstagmittag der Polizei gemeldet wurde. Unbekannte haben aus einem Briefkasten eine Postsendung entnommen und die darin befindlichen Tonträger, welche der Eigentümer bestellt hatte, entnommen. Anschließend sind der oder die Diebe mit ihrem Beutegut im Wert vom etwa 50 Euro unerkannt geflüchtet.

