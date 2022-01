Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Apolda (ots)

Am 13.01.2022, gegen 11:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Utenbacher Straße in Apolda ein 21jähriger dabei ertappt, wie er eine 6erPackung "Milchschnitte" aus dem Warenträger entnahm und in der Bauchtasche seines Sweat-Shirts verstaute. Schließlich passierte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Daraufhin wurde er vom Personal angesprochen und zur Rede gestellt. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde nunmehr die Polizei hinzu gerufen. Das Diebesgut hatte einen Wert von 3 Euro.

