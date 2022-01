Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen aufgefunden

Jena (ots)

Im Rahmen einer anderen polizeilichen Maßnahme wurden am 13.01.2022, gegen 10:15 Uhr in Apolda, in der Niemöllerstraße in der Wohnung einer 24jährigen 4 Alukügelchen mit einer kristallinen Substanz darin aufgefunden und sichergestellt. Vermutlich handelt es sich bei dem Inhalt um Amphetamine. Der zuständige Staatsanwalt ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei konnten jedoch keine weiteren Betäubungsmittel oder -utensilien aufgefunden werden. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

