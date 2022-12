Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsgefährdende Mängel an Taxi festgestellt

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr wurden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Mannheim auf ein Taxi der Marke Citroen aufmerksam, welches mit einem luftentleerten Vorderreifen in der Bismarckstraße unterwegs war. Während des Anhaltevorgangs wurde ersichtlich, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle einen Fahrgast im Taxi beförderte. Schon zu Beginn der Kontrolle stellten die Ermittlerinnen und Ermittler erhebliche Mängel fest, sodass das Taxi als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Die Taxifahrt war daher vorzeitig beendet. Bei der späteren Überprüfung des Fahrzeuges durch einen Sachverständigen konnten insgesamt 21 Mängel, darunter 16 erhebliche, drei gefährliche sowie ein verkehrsgefährdender und ein verkehrsunsicherer Mangel. Unter anderem drohte eine unmittelbar bevorstehende Bruchgefahr der Bremsscheiben an beiden Seiten des Fahrzeuges. Außerdem befanden sich mehrere Beleuchtungseinrichtungen in fehlerhaftem Zustand sowie freiliegende und scharfkantige Fahrzeugteile waren im Innen- und Außenbereich des PKW feststellbar. Bei der näheren Überprüfung der Bereifung durch den Sachverständigen wurde zudem, wie bereits von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten festgestellt, ein mangelhafter Zustand der Reifen bescheinigt.

Da der weitere Betrieb des Fahrzeuges eine Gefahr für den Straßenverkehr bedeutet hätte, wurde die Prüfplakette entfernt sowie die Kennzeichenschilder und Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Diese wurden der zuständigen Zulassungsstelle übergeben, welche die Folgemaßnahmen koordiniert. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt.

Der Taxi-Fahrer muss sich wegen des Führens eines verkehrsunsicheren Fahrzeuges verantworten. Darüber hinaus werden weitere Ermittlungen gegen das verantwortliche Unternehmen geführt, unter anderem, da dieses die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zuließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell