Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Weihnachtsbäume am Nikolaustag gestohlen

Mannheim (ots)

Der Nikolaus bringt bekanntlich etwas und nimmt nichts mit, dieser kommt also schon mal nicht in Betracht für den Weihnachtsbaumklau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Unbekannte Täterschaft brach zwischen ca. 19.15 Uhr und 08.20 Uhr das Kassenhäuschen eines Weihnachtsbaumverkaufstandes in der Normannenstraße auf und kletterte anschließend über dessen Dach auf ein Schwerlastregal im Inneren des umzäunten und mit Schlössern gesicherten Areals. Es wurde eine unbekannte Anzahl an Weihnachtsbäumen entwendet. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Über eine möglichst hohe Anzahl an Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der besagten Nacht gemacht haben oder denen vielleicht Weihnachtsbäume in den vergangenen Tagen unter dubiosen Umständen zum Kauf angeboten wurden, freut sich aber der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter der Telefon-Nummer: 0621 79984-200.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell