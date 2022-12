POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße - PM Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Mittwoch, zwischen 09 Uhr und 22 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarpromenade zu einem Einbruch in eine Wohnung. Dabei verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Eingangstürtür Zutritt zum Wohnbereich. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der ...

