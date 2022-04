Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrssünder im Stau ertappt

A 61/A 63 - Rheinhessen (ots)

Aufgrund des Verkehrsunfalls auf der A 63 am 27.4.2022 (die Verkehrsdirektion berichtete)kam es rund um das Alzeyer Kreuz aufgrund einer Vollsperrung der A63 zur Bildung von Verkehrsstaus. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung und Aufklärung der Stausituation stellten Beamte der Polizeiautobahnstation zwischen 8 Uhr und ca. 11:30 Uhr mehrere Verkehrsverstöße fest. In allen Fällen müssen die Verkehrssünder mit entsprechenden Anzeigen rechnen. So wurden vier LKW-Fahrer beanstandet, die sofort auf dem Standstreifen ihre Pause machten. Einer davon hatte sich sogar auf seine Liege gelegt und geschlafen. In zwei Fällen müssen KFZ-Nutzer wegen verbotener Benutzung des Standstreifens zum schnelleren Vorankommen mit einer Anzeige rechnen. Einer davon hatte zudem eine verbotene "Blitzer"-App auf seinem Smartphone in Betrieb. Ein weiterer PKW-Fahrer nutzte den Standstreifen zum Überholen. In einem Fall wurde eine Smartphone-Nutzung beanstandet.

