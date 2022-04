Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alzey, Vollsperrung bei Verkehrsunfall A 63 mit leichtverletzter Person

Bild-Infos

Download

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 27.04.22 gegen 08:19 h fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Transporters laut Zeugenangaben am Autobahnkreuz Alzey auf die A 63 in Richtung Mainz auf. Hierbei blieb er beschleunigend auf dem Seitenstreifen und überholte einen Sattelzug. Anschließend geriet der Transporter leicht auf den rechten Grünstreifen und kam hierbei vermutlich ins Schleudern. Er querte die Hauptfahrbahn, prallte in die Mittelleitplanke und schleuderte auf die Hauptfahrbahn zurück. Dort fuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin, die einen Aufprall auf den Transporter nicht mehr vermeiden konnte. Der Transporter kippte auf die Seite und blieb auf der Hauptfahrbahn liegen. Hierdurch wurden beide Fahrspuren blockiert. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 55.000,- EUR.

Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt waren, musste die Vollsperrung aufrecht erhalten werden, da Motor- und Getriebeöl in größerer Menge ausliefen. Die Fahrbahn in Richtung Mainz blieb bis zur Beendigung der Reinigungsmaßnahmen gegen 11:27 h voll gesperrt. Der Verkehr staute sich hierdurch bis auf die A 61 zurück.

Außer der Autobahnpolizei Heidesheim waren noch die Freiwillige Feuerwehr Alzey, Rettungsdienste und die Autobahnmeistereien Heidesheim und Gau-Bickelheim im Einsatz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell