POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss in die Autobahnausfahrt eingefahren

A 61/Bornheim (ots)

Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.4.2022 gegen 18:30 Uhr einen PKW, der in der Autobahnabfahrt Bornheim (Ausfahrt aus Richtung Ludwigshafen) gegen die Fahrtrichtung auffahren würde. Vor Ort traf eine Streife der Autobahnpolizei dann auch einen 31-jährigen PKW-Fahrer mit seinem Kleinwagen an. Der Mann gab an, dass er in Richtung Ludwigshafen fahrend ein Ruckeln im Motor gemerkt habe und wegen einer befürchteten Panne an der Abfahrt Bornheim die Autobahn verlassen habe. Er war dann nach links auf die L 408 abgebogen und fuhr dann entgegengesetzt in den Ausfahrtbereich der Autobahn ein. Dort hatte er nach ca. 15 Metern wieder gewendet, denn die Beamten fanden seinen PKW wieder in korrekter Fahrtrichtung vor. Die Polizisten stellten bei dem Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In Seiner Hosentasche fanden die Beamten zudem eine kleinere Menge Drogen und im Handschuhfach seines Wagens ein verbotenes Messer. Drogen und Messer wurden sichergestellt. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Mann drohen nun gleich mehrere Anzeigen.

