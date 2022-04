Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW touchiert auf der A61 die Mittelleitplanke und überschlägt sich.

Gundersheim (ots)

Am Samstag, 23.04.2022, gegen 21:20 Uhr kam es auf der A61, Fahrtrichtung Koblenz, ca. zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Gundersheim, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW, der die Mittelleitplanke touchiert und sich überschlagen hat. Die 57-Jährige Fahrerin hat bei der Unfallaufnahme angegeben, dass sie während der Fahrt plötzlich das Bewusstsein verloren habe. An den Verkehrsunfall könne sie sich nicht erinnern. Nach Zeugenaussagen befuhr die 57-Jährige Fahrerin den rechten Fahrstreifen, habe dann plötzlich auf den linken Fahrstreifen gewechselt, die Mittelleitplanke touchiert und sich überschlagen. Die Fahrerin erlitt nach eigenen Angaben keine Verletzungen, wurde aber zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12000 Euro. An an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Westhofen, Gundersheim sowie Monsheim waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Bis der verunfallte PKW durch einen Abschleppdienst geborgen werden konnte, war die linke Fahrspur für ca. anderthalb Stunden gesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell