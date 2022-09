POL-HI: Täter rauben Umhängetasche - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 31.08.2022 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Nach vorliegendem Erkenntnisstand parkte eine 23-jährige Bad Salzdetfurtherin am 30.08.2022, gegen 18:00 Uhr, ihren schwarzen Pkw Fiat Panda in der Salzpfännerstraße in Höhe der Einmündung zur Straße "Im Winkel" in 31162 ...

mehr