POL-HI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 31.08.2022 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Nach vorliegendem Erkenntnisstand parkte eine 23-jährige Bad Salzdetfurtherin am 30.08.2022, gegen 18:00 Uhr, ihren schwarzen Pkw Fiat Panda in der Salzpfännerstraße in Höhe der Einmündung zur Straße "Im Winkel" in 31162 Bad Salzdetfurth. Am Folgetag kehrte die Frau gegen 15:45 Uhr zurück zu ihrem Auto. Zu ihrem Bedauern musste sie hierbei feststellen, dass sich ein frischer Unfallschaden am Fahrzeug befand. Der vordere Stoßfänger des Pkw war vorn links stark zerkratzt. Der Schaden beläuft sich ersten groben Schätzungen zufolge auf rund 500 Euro. Mutmaßlich beim Vorbeifahren o. Ä. touchierte demnach ein fremder Verkehrsteilnehmer den Pkw der Anzeigeerstatterin. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 05063/9010 melden.

