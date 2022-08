Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang

Hildesheim (ots)

Algermissen - (ede) Am Donnerstag, 31.08.2022, kam es gegen 14:50 Uhr zwischen Clauen und Groß Lobke auf der L411 nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Eine 86-Jährige wollte mit ihrem PKW Opel von Algermissen kommend nach links auf die L411 in Richtung Groß Lobke abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 28-Jährigen mit seinem nagelneuen Skoda Octavia. Der Skoda-Fahrer schaffte es nicht mehr abzubremsen und auszuweichen um eine Kollision zu verhindern. Er fuhr noch während des Abbiegevorgangs auf den Opel auf, wodurch dieser zwischen zwei Bäumen in den angrenzenden Straßengraben katapultiert wurde. Von dort hob der Opel kurzzeitig in die Luft ab und kam dann nach ca. 10 Metern auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf ca. 15.000EUR geschätzt. Beide PKW wurden abgeschleppt.

