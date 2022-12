POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße - PM Nr. 1

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 18-Jähriger kam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der B 39 ab - er sowie sein Beifahrer wurden dabei verletzt, am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Der junge Fahrer fuhr auf der Bundesstraße von Sinsheim-Steinsfurt kommend in Richtung Kirchstadt als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ...

mehr