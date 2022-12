Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental (Rhein-Neckar-Kreis): Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 18:40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße auf einem Parkplatz auf Höhe einer Sporthalle ein Verkehrsunfall, bei dem sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher / Unfallverursacherin anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Der auf dem Parkplatz abgestellte KIA wurde dabei wohlmöglich beim Ausparken durch den/ die Unfallverursacher /Unfallverursacherin touchiert und an der hinteren linken Seite beschädigt.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

