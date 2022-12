POL-MA: Hirschberg, Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis): Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in der Weinbergstraße gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus ein, nachdem mehrere Hebelversuche an einer Gartentüre erfolglos geblieben waren. Im Haus betraten die Unbekannten mehrere Zimmer, ...

