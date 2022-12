Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in der Weinbergstraße gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus ein, nachdem mehrere Hebelversuche an einer Gartentüre erfolglos geblieben waren. Im Haus betraten die Unbekannten mehrere Zimmer, durchwühlten Schränke und Kommoden und entwendeten diverse Gegenstände sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Summe des entstandenen Gesamtschadens sowie das genaue Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

