Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach Verkehrsunfallflucht sucht Polizei nach Geschädigten oder weiteren Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht in der westlichen Neckarstadt sucht die Polizei nach einem unfallbeschädigten Fahrzeug.

Den Angaben eines Zeugen nach beschädigte am frühen Montagmorgen, gegen 2 Uhr, in der Langstraße in Höhe des Anwesens Nr. 72 ein auf der Straße wendender Mercedes einen bislang unbekannten, dort parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Da der Mercedes im Zuge eines Wendemanövers offenbar mit dem Heck gegen die rechte Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeuges fuhr, ist von offensichtlichen Beschädigungen an der Beifahrerseite des noch unbekannten Pkw auszugehen.

Als sich der Zeuge einige Zeit später das Nummernschild des parkenden Pkw notieren wollte, war dieser nicht mehr anzutreffen. Das Kennzeichen des unfallflüchtigen Mercedes ist hingegen bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl die Eigentümerin bzw. den Eigentümer des geschädigten Pkw als auch weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0621 / 33010 zu melden.

