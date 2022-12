Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Technik gestohlen! Zeugen gesucht!

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in der Goldbeckstraße ein. Die Täter entwendeten sodann aus den Büroräumen diverse Technik in noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

