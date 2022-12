Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin von Sattelzugfahrer übersehen - Unfall

Hock (ots)

Am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr übersah ein 35-jähriger LKW-Fahrer eine 50-jährige Radfahrerin, als er gerade das Gelände eines Supermarktes in der Speyerer Straße verlassen wollte. Die Fahrradfahrerin war gerade im Begriff auf das Gelände des Supermarktes aufzufahren, als sie vom LKW erfasst wurde und vom Rad stürzte. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell