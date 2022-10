Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer den Gaiberger Weg in Fahrtrichtung Heidelberg, als er auf gerader Fahrtstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 23-jährige Fahrer kam dabei zu Fall. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell