Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Saukopftunnel nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw wieder frei - PM Nr. 2

Weinheim/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz vor 16.47 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw im Weinheimer Saukopftunnel. Hierbei kollidierte - nach derzeitigem Sachstand - der 73-jährige Fahrer eines Pkw Toyota frontal mit einem entgegenkommenden 40-Tonner-Lkw. Dabei wurde der Pkw-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die eintreffende Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach Erstversorgung durch den eingetroffenen Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die im Tunnel angestauten Fahrzeugen konnten den Tunnel mit polizeilicher Unterstützung zeitnah wieder verlassen. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste aus dem Tunnel verbracht werden. Des Weiteren war aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Letztlich konnte der Saukopftunnel um 20.24 Uhr wieder für den Verkehr in beiden Richtungen freigegeben werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

