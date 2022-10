Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

K4142, L531/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Überfahren der Stoppstelle

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Vormittag am 12.10.2022 gegen 09:20 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung Dossenheim/ K4142. An der Einmündung zur L 531 missachtete der Fahrer die Stoppstelle, weshalb es zu einer frontalen Kollision mit einer 60-jährigen Opel-Fahrerin kam, die auf der abknickenden Vorfahrtstraße auf der L 531 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Opel und kam entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Hierbei kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Opel-Fahrerin, die sich hinter dem gedrehten Opel befand.

Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Der Fahrer und die zwei Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt bis ungefähr 11 Uhr gesperrt. Dabei wurde der Verkehr um den Unfall herum umgeleitet und der Kreisel aus Fahrtrichtung Dossenheim in Richtung Schwabenheimer Hof gesperrt.

