POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fünfter länderübergreifender Sicherheitstag; Bilanz

Mannheim/ Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 11. Oktober 2022 fand bereits zum fünften Mal der länderübergreifende Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt.

Im Rahmen dieses Sicherheitstages der Polizei in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz und dem Saarland führte auch das Polizeipräsidiums Mannheim in seinem Zuständigkeitsbereich umfangreichen Einsatzmaßnahmen durch.

Zwischen 06-23 Uhr fanden sowohl in den beiden Städten Mannheim und Heidelberg als auch im Rhein-Neckar-Kreis ganzheitlichen Kontroll-, Ermittlungs- und Präventionsmaßnahmen an insgesamt 27 Einzelmodulen statt.

Spezifische Verkehrskontrollen an Autobahnen und Überlandstraßen sowie unterstützende Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr standen ebenso auf der Agenda des Polizeipräsidiums, wie die Präsentation von Präventionsthemen bei Senioren und an Schulen.

Im Rahmen des Großeinsatzes, an dem rund 250 Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim beteiligt waren, wurden auch mehrere Haftbefehle vollstreckt.

An insgesamt acht Kontrollstellen wurden 308 Fahrzeuge und rund 900 Personen kontrolliert, 600 Ausweise und Führerscheine überprüft. 60 Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt, neun Personen erkennungsdienstlich behandelt.

37 Personen wurden festgestellt, nach denen öffentlich gefahndet wurde. 27 davon wurden per Haftbefehl gesucht. Vier Personen gingen in Haft, 23 Personen konnten durch Zahlung ihrer Geldstrafe die Vollstreckung der Haftbefehle abwenden. Zehn Personen waren von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Im Rahmen verschiedener Ermittlungsverfahren wurden 24 Personen vorläufig festgenommen, aber nach den ersten polizeilichen Ermittlungsschritten wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen 23 Personen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz weiter ermittelt.

Auf der B 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt wurden in beide Richtungen Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit zur "dunklen" Jahreszeit gelegt. Neben mitgeführten Dokumenten wurden auch die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Zustand der Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Rund 30 zusätzliche Kräfte von Polizei und Zoll, darunter auch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz (Bereitschaftspolizei) kontrollierten bis in die späten Abendstunden gemeinsam 115 Fahrzeuge und 224 Personen. Neben der stationären Kontrollstelle auf der B 292 war die Fahndungskräfte auch mit mobilen Einheiten im Stadtgebiet Sinsheim und der Umgebung unterwegs. Neben Verstößen gegen die Ladungssicherung stellten die Einsatzkräfte auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Jugendschutzgesetz fest. Darüber hinaus besaßen zwei Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Fünf weitere Verkehrsteilnehmer müssen sich außerdem wegen Fahren unter Alkohol-bzw. Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten.

An der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd an der A 6 kontrollierte die Autobahnpolizei Walldorf zwischen 7-15 Uhr 112 Fahrzeuge, ein Großteil davon Schwerlastfahrzeuge sowie rund 300 Personen. 15 Strafverfahren, davon sechs Verstöße gegen das Waffengesetz (verbotene Messer und ein Wurfstern) und drei wegen des Verdachts der Urkundenfälschung von Führerscheinen und Ausweispapieren wurden eingeleitet. Viermal waren Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Darüber hinaus wurden 21 Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt acht Mal wurden die zulässigen Lenkzeiten überschritten. Mehrere Tausend Euro Kaution zur Sicherung der Strafverfahren wurden einbehalten. Dazu wurden zwei Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt, die von rheinland-pfälzischen Behörden wegen verschiedener Straftaten in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben waren.

In Weinheim wurde zwischen 14-20 Uhr an der Haltestelle "Händelstraße" von Bediensteten der RNV (44) mit polizeilicher Unterstützung der Polizeirevier Weinheim und Ladenburg (25) 4170 Personen in der Linie 5 kontrolliert. 265 von ihnen waren ohne gültigen Fahrschein unterwegs, was einer Quote von 6,35 Prozent entspricht. Daneben wurden zusätzlich zwei Drogenverstöße geahndet sowie in der Folge gegen drei Personen ermittelt, die bei der Kontrolle falsche Namen angegeben haben.

Bei einem Sicherheitstag dürfen verkehrs- und kriminalpräventive Themen nicht fehlen. 18 Veranstaltungen, davon 15 Vorträge sowie drei Infostände zum Thema "Betrug am Telefon" fanden bei Seniorinnen und Senioren in der gesamten Region regen Anklang. An mehreren Mannheimer Schulen wurden zudem die Themen Medienkompetenz und Drogenprävention erörtert.

Der Einsatzleiter, Polizeioberrat Holger Behrendt, zeigt sich mit den Ergebnissen des Sicherheitstages sehr zufrieden. "Ich danke allen Einsatzkräften, die zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen haben.

"Die seit dem Jahr 2018 alljährlich durchgeführten Sicherheitstage liefern im Zusammenspiel mit den beteiligten Behörden wiederholt wichtige Erkenntnisse, die für die weitere strategische Ausrichtung in der Kriminalitätsbekämpfung und der damit verbundenen Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung unverzichtbar sind", bilanziert Ulrike Schäfer, Polizeivizepräsidentin und Leiterin der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

