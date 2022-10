Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aktion "Sicherer Schulweg", Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vom 12. bis zum 30. September führte das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen der jährlich stattfindenden landesweiten Aktion "Sicherer Schulweg" an insgesamt 395 Schulwegen verschiedene Kontrollen und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Ziel der Aktion ist es, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und andere Verkehrsteilnehmer, auf die Gefahren des Schulweges hinzuweisen und nach den Ferien wieder aufeinander einzustimmen.

Bei den Kontrollen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis kam es am häufigsten zu Beanstandungen beim Halten und Parken von Kraftfahrzeugen (305 Verstöße) im Bereich von Schulen. Aber auch das falsche Überqueren der Fahrbahn musste hundertfach verwarnt werden (296 Verstöße). Nicht nur Schulkinder, auch Erwachsene und Radfahrer hielten sich dabei nicht immer an die Vorschriften. Auch mussten Fehlverhaltensweisen beim Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen häufig verwarnt werden (81), ebenso wie die falsche Nutzung des Radwegs (121). Weiter wurden bei Geschwindigkeitsmessungen 163 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen mit einer Überschreitung bis 20 km/h gemessen. Deutlich schneller waren drei Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung über 20 km/h.

Im Gesamten wurden 536 Verwarnungen ausgesprochen, 107 Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auf den Schulwegen und vor den Schulen kamen die Beamtinnen und Beamten mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ins Gespräch und konnten so präventiv und beratend tätig werden. Besonders bei Kindern und Jugendlichen setzt die Polizei auf Sensibilisierung und gibt Hilfestellungen, wenn entsprechendes Fehlverhalten erkannt wird. Die Aktion wurde, wie auch in den Vorjahren, von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Natürlich werden die Schulwegkontrollen auch weiterhin - unabhängig von der Aktion - als ein Schwerpunkt polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit an verschiedenen Stellen regelmäßig fortgesetzt.

