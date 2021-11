Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbrüche in Kellerabteile

Celle (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag (22./23.11.) brach ein unbekannter Täter die Vorhängeschlösser von mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Beckstraße auf. Entwendet wurde u.a. diverses Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell