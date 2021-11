Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede/Starkshorn - Einbruch in Wochenendhaus

Celle (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes gewaltsam Zugang zu einem abseits gelegenen Wochenendhaus im Wald bei Starkshorn. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (19.11.), 16.00 Uhr und Dienstag (23.11.), 10.20 Uhr. Gestohlen wurde u.a. Werkzeug. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

