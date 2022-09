Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin verursacht einen Unfall

Trossingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Hauptstraße einen Unfall verursacht. Eine 79-jährige VW Golf- Fahrerin war auf der Hauptstraße unterwegs und prallte gegen eine geöffnete hintere Fahrzeugtür eins Opel Astra eines 63-Jährigen, dessen Wagen am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Zusammenstoß wurde der 63 Jahre alte Mann zwischen der Tür und der Karosserie seines Autos eingeklemmt, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich betrunken war. Zu einem Alkoholtest war die Frau nicht mehr in der Lage. Sie musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielt die Polizei auch ein. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschauen in Höhe von rund 8.000 Euro. Gegen die Frau wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

