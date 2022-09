Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil-Horgen

Kreis Rottweil) Betrunkener Autofahrer verfehlt Garage (29.07.2022)

Zimmern (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend in Horgen einen Unfall gebaut. Ein 51-jähriger Audi Fahrer war betrunken auf der Heimfahrt und verfehlte dabei die Einfahrt zur heimischen Garage um mehrere Meter. Er stieß mit dem Auto gegen eine Betonmauer. Dabei entstand an der Mauer kein, am Audi lediglich geringer Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholeinfluss fest, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,7 Promille bestätigte. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell