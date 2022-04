Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Ansprechen von Kindern - Kriminalpolizei ermittelt; Wer kann weitere Hinweise geben?

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr wurden drei Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren, unabhängig voneinander, von einem bislang nicht bekannten Mann angesprochen.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte in den frühen Nachmittagsstunden einen jungen Mann, der in der Nähe des Bahnhofs mehrere Kinder angesprochen hatte. Da ihr das verdächtig vorkam, verständigte die 44-Jährige sofort die Polizei. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ladenburg suchten daraufhin umgehend die Örtlichkeit auf, konnten den Mann trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen aber nicht mehr antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die Kinder nach deren Hosengröße gefragt haben und sie gebeten haben, mit ihm auf Geldsuche zu gehen. Alle drei Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein Gespräch ein, gingen sofort nach Hause und erzählten umgehend ihren Eltern was passiert war.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, weiße Sneaker, schwarze Hose und graue Jacke

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell