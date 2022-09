Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Drei Verletzte bei Abbiegeunfall (29.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend ist es im Kreuzungsbereich der Straßen "Wieselsbergstraße / Milanstraße" zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Autoinsassen leichte Verletzungen erlitten und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 39-jährige Fahrerin eines Nissan Note wollte von der Wieselsbergstraße nach links auf die Milanstraße abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 35-Jährigen mit einem Peugeot Scudo zusammen. Dabei erlitten die Frau, ein 10-jähriges Kind in ihrem Auto und der Fahrer des Peugeot leichte Verletzungen. Alle kamen in eine Klinik.

