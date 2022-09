Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto gestreift und geflüchtet

Polizei sucht silbergrauen Audi Avant (29.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr hat ein Autofahrer einen Unfall auf der Kreisstraße 5708 zwischen Weilersbach und Nordstetten verursacht. Ein unbekannter Audi Fahrer streifte auf der Fahrt in Richtung Weilersbach einen entgegenkommenden Renault Traffic eines 61-Jährigen und flüchtete. Dabei entstand am Renault ein Schaden an der gesamten linken Seite. Die Höhe des Schadens schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Der unfallverursachende Audi müsste ebenfalls an der linken Seite erheblich beschädigt sein. Die Polizei sucht den Fahrer und das Auto, einen silberfarbenen Audi Avant älteren Baujahrs. Hinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 07721 601-0.

