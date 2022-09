Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Aldingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf der Schuraer Straße zwischen Schura und Aldingen-West einen Unfall verursacht. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem VW in Richtung Schura. Zirka 500 Meter vor dem Ortsschild "Aldingen" kam dem VW-Fahrer ein Auto mit Anhänger entgegen. Von dessen Anhänger fiel dem 58-Jährigen ein Möbelstück entgegen und prallte gegen den VW. Der Unfallverursacher fuhr ohne Anzuhalten weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, der sich nach Schätzung der Polizei auf rund mehrere hundert Euro beläuft. Zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Gespann kam es nicht. Hinter dem VW fuhr noch ein weiteres Auto, dessen Fahrer den Unfallhergang beobachtet haben könnte. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell