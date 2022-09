Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Auto fährt in ein Schaufenster und flüchtet- Polizei sucht Zeugen

Gosheim (ots)

Eine zerbrochene Schaufensterscheibe ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der Zinkenstraße gegen 23 Uhr ereignet hat. Ein noch unbekannter Autofahrer bog mit einem Hyundai von der Zinkenstraße in die Gehrenstraße nach links ein und kam von der Straße ab. Hierbei prallte der Unbekannte auf einer dortigen Grünfläche zunächst mit einem Stein zusammen. Anschließend fuhr das Auto nach rechts und in eine Schaufensterscheibe, die zu Bruch ging. Danach schrammte der unbekannte Autofahrer noch an einer Hausfassade entlang. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, mit ausgeschalteten Licht und mit hoher Geschwindigkeit davon. Da der verantwortliche Fahrer nicht mehr an der Unfallstelle war, ermittelt die Polizei in Spaichingen wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet sie unter der Telefonnummer 07424 9318-0.

