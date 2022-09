POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer (30.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Goldenbühlstraße Polizisten angegangen. Ein alkoholisierter 35-Jähriger lief mitten auf der Straße und schrie lauthals herum. Als Polizisten den Mann überprüften, schlug er um sich und trat nach einer Polizeibeamtin. Da der Mann nicht zu beruhigen war, nahmen in die ...

mehr