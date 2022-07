POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein am 22.07.2022 mitgeteilt wurde, entwendeten am 14.07.2022 bereits bisher unbekannte Täter das Fahrrad eines 16-jährigen Geschädigten. Das Rad war im Bereich der Bahnhofstraße in einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Nun wurde das Rad im Kyllpark in Gerolstein beschädigt aufgefunden. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein ...

mehr