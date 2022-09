Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Kreis Rottweil) Autofahrer unter Drogeneinfluss (29.09.2022)

Vöhringen (ots)

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Donnerstabend gegen 21.30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Hasenrain" an der Autobahn 81 aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen BMW Fahrers bemerkten die Beamten Anzeichen von Drogeneinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Mann musste das Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Er gelangte wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell