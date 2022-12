POL-MA: Mannheim: Mann wird von unbekannter Personengruppe überfallen - Zeugen gesucht

Hirschberg, Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengebäude in der Goldbeckstraße ein. Die Täter entwendeten sodann aus den Büroräumen diverse Technik in noch unbekannter Schadenshöhe. Das Polizeirevier Weinheim hat ...

mehr