Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Montag, 21. November, 20 Uhr und Dienstag, 22. November, 7.20 Uhr, in der Straße Am Schürbusch. Unbekannte beschädigten zwar eine Fensterscheibe, scheiterten jedoch bei dem Versuch die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln und gelangten nicht ins Innere.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

