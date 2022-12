Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, gegen 18:15 Uhr, bis Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Obergasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrertür eines auf Höhe Nummer 11 geparkter BMW beschädigt worden ist. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher / Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern.

Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Sprinter oder Lkw gehandelt haben.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.

